Компания Google отказалась от сотрудничества с Huawei

Причиной тому стало внесение Huawei в черный список правительства США.

Google отказалась от сотрудничества с Huawei. Причиной тому стало внесение китайской компании в черный список США за "деятельность, противоречащую национальной безопасности". Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на слова представителя Google.

С этого момента на гаджетах Huawei перестанет обновляться Android. У следующих поколений смартфонов вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и т.д. При этом Google Play и Google Play Protect будут работать у тех пользователей, которые ранее приобрели технику Huawei.

В компании Google пытаются спрогнозировать последствия решения американских властей. В настоящий момент изучается приказ президента США Дональда Трампа.

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Видео: YouTube / HUAWEI Mate X