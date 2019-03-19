Apple показала на видео складной смартфон iPhone X Fold

Гаджет появится в продаже в 2020 году.

Компания Apple показала всему миру свой новый смартфон. iPhone X Fold будет складываться книжкой и раскладываться в планшет. Производитель получил патент на устройство.

iPhone X Fold будет оснащен AMOLED-экраном 2880 на 2960 пикселей. В сложенном виде его размеры будут достигать 16,76 см, в открытом виде экран увеличится до 21,08 см. В результате телефон сможет превращаться в планшет.

С одной стороны у смартфона будут две фронтальные камеры, с другой — три. Интересно, что поставкой гибких экранов для Apple будут заниматься прямые конкуренты — Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X. В iPhone X Fold хотят внедрить функцию, которая позволит нагревать экран в условиях холода.

Отметим, что Apple далеко не первая компания на рынке складных смартфонов. В продаже уже есть Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X. Кроме того, складные устройства разрабатывают Oppo, TCL, Motorola и Google.

Эксперты считают, что в ближайшие несколько лет складные смартфоны не будут пользоваться популярностью у покупателей. Прежде всего, из-за высокой цены. К слову, iPhone X Fold будет стоить более 128 тысяч рублей. Телефон появится на рынке уже в 2020 году.

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Видео: YouTube / ConceptsiPhone