Планшеты уже доступны в онлайн-магазине компании.

Компания Apple показала новые модели iPad mini и iPad Air. В некоторых странах, среди которых США, Великобритания, Германия, Польша, уже открыт предзаказ. С характеристиками планшетов можно ознакомиться на официальном сайте производителя.

Новый iPad mini имеет такой же дизайн, что и модель 2015 года: IPS-экран с диагональю 7,9 дюйма и разрешением 2048х1536 пикселей, алюминиевый корпус и сканер отпечатков Touch ID в кнопке Home. Планшет получил процессор Apple A12 Bionic и поддержку стилуса Apple Pencil первого поколения. Стоимость нового iPad mini начинается от 33 тысяч рублей за версию с 64 Гб, модель с поддержкой LTE будет стоить 44 тысячи.

iPad Air схож по внешнему виду с iPad Pro прошлого поколения. У него 10,5-дюймовый экран и уменьшенные рамки. Кроме нового процессора и поддержки Apple Pencil, к планшету можно подключить клавиатуру Smart Keyboard от старого iPad Pro 10,5. Стоимость новой модели на 64 Гб оценивается в 43 тысячи рублей, на 256 Гб — 55,5 тысячи. Модель с поддержкой LTE обойдется в 54 и 66,5 тысячи соответственно.

Презентация новых планшетов от Apple состоится на 25 марта во время пресс-конференции компании. Там же назовут дату начала продаж.

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Фото: apple.com