Новое приложение "Одноклассников" меняет фото на набор прикольных эмодзи

Приложение работает на основе алгоритма от компании Mirror AI.

У пользователей социальной сети "Одноклассники" появились новые возможности. Теперь на основе своих фотографий можно будет создать набор персональных картинок-эмодзи. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Новое приложение работает на основе алгоритма от компании Mirror AI. Чтобы создать смайлик, необходимо загрузить фото в программу, доступную в десктопной версии ресурса. Алгоритм проанализирует снимок, определит палитру эмоций, геометрию лица и создаст персональный набор эмодзи.

Полученные изображения можно будет разместить на главной странице профиля. В приложении есть встроенные покупки, которые увеличат возможности пользователей соцсети.

Стоит отметить, что "Одноклассники" является первой из соцсетей, которая интегрировала эту технологию. Подобное приложение есть у iPhone под названием Memoji. Apple рекламировала ее с помощью звезд

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Фото: "Одноклассники"