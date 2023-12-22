Задержан подозреваемый в краже IPhone у знакомого на 1-м Предпортовом проезде

Он ранее был задержан за совершение аналогичного преступления.

Полицией Московского района задержан подозреваемый в грабеже в 1-м Предпортовом проезде. Подробности рассказали в региональной пресс-службе МВД.

В полицию днём 23 февраля обратился 28-летний житель дома по 1-му Предпортовому проезду. Он сообщил о том, что в его квартире в ночь с 20 февраля на 21 февраля малознакомый, применив к нему физическую силу, отобрал у него IPhone 14 Pro Max, с которого потом оплатил товары в интернете и с места происшествия скрылся. Общая сумма ущерба составила 135 195 рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Полицейскими 4 марта была установлена причастность к совершению данного преступления 23-летнего жителя Всеволожского района Ленинградской области, который был задержан 29 февраля 2024 года за совершение аналогичного преступления. Подозреваемый находится под стражей.

Ранее пенсионерка с Новочеркасского проспекта передала мошенникам более 11 млн рублей.

Фото: Piter.tv