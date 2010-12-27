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Через суд петербуржцы отсудили у работодателей 143 миллиона
Сегодня, 16:29
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Rybka123

Через суд петербуржцы отсудили у работодателей 143 миллиона

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В 2018 году в прокуратуру поступило 1900 исков

В Санкт-Петербурге усилиями прокуратуры работодатели вернули местным жителям более 140 миллионов рублей долгов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации органов, в 2018 году в прокуратуру поступило 1900 исков на недобросовестных работодателей о восстановлении трудовых прав граждан.  Из них 250 касались начисленной, но невыплаченной заработной платы, остальные были связаны с судебными приказами о взыскании задолженности по зарплате.

Общая сумма взысканий составила 170 миллионов рублей. За минувший год в судебном порядке были рассмотрены 1752 иска, на сумму 143 миллиона рублей. Самое большое количество нарушений было зафиксировано в Пушкинском, Колпинском, Невском, Центральном, Приморском и Василеостровском районах.

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Фото: pixabay.com

Теги: долги по зарплате, прокуратура, судебные иски
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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