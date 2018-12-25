Весной Петербург будут украшать восемь миллионов цветов

Некоторые цветочные композиции посвятят Году театра в России.

Весной город на Неве украсят восемь миллионов цветов, шесть тысяч деревьев и около 90 тысяч кустарников. Об этом сообщают городские СМИ.

Рассаду для оформления городских цветников предоставят специалисты садово-паркового предприятия "Пушкинское". Особое внимание при высадке растений уделят въезду и выезду из Петербурга. Цветочные композиции будут, в частности, посвящены Году театра в России.

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