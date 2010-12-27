С помощью этого проекта петербуржцы получили шанс улучшить благоустройство родного района и повысить финансовую грамотность.

В Петербурге назвали победителей программы "Твой бюджет — 2019". Об этом сообщили в комитете по финансам.

В список попали Невский, Московский, Фрунзенский, Василеостровский, Красногвардейский и Петроградский районы.

С помощью этого проекта петербуржцы получили шанс улучшить благоустройство родного района и повысить финансовую грамотность. Напомним, что горожане представляли свои идеи для проекта с 15 января по 15 февраля.

Мы сделаем все возможное, чтобы в следующем году борьба была честной. Даты, время и место жеребьевок в районах-участниках проекта объявим в ближайшее время, уточнили в комитете отметили в ведомстве

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