Обучение рассчитано на три года и предполагает наличие у студентов опыта в профессии.

Режиссёр Александр Сокуров планирует открыть мастерскую в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Так, киномастерсая будет располагаться на базе Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбКиТ). Сокуров выберет 15 членов группы из числа абитуриентов. Обучение рассчитано на три года и предполагает наличие у студентов опыта в профессии.

Заявки будут принимать с 26 февраля по 26 апреля. На конкурсе режиссер будет рассматривать "творческие папки" новобранцев и проведет экзамен.

Отметим, что в конце обучения ученики Сокурова будут снимать дипломный фильм. Режиссер заявил, что для него важно сохранить уникальность каждого учащегося.

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Фото:Александр Сокуров/вк