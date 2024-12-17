Смольный утвердил проект развития Конюшенного ведомства

Сделан еще один шаг к превращению исторического объекта в центре Петербурга в фудкорт.

Совет по культурному наследию Северной столицы утвердил проект развития здания Конюшенного ведомства, которое хотят переделать в культурный кластер с фудкортом. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

О соответствующем постановлении стало известно 23-го апреля. Проектом переделки Конюшенного ведомства занялось архитектурное бюро "Студия 44".

За новый проект проголосовали практически единогласно. Противником выступил режиссер Александр Сокуров. В свою очередь заместитель председателя совета Михаил Мильчик воздержался от голосования.

Ключевой претензией к проекту стало то, что историческое здание планирует перестроить в фудкорт. Одним только кафе и ресторанам выделят свыше 11,5 кв. метров площади (из 11,9 возможных). В ходе работ пострадают конюшни Петра I, которые будут разделены перегородками.

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Фото: ВКонтакте / Комитет защиты Петербурга