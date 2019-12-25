Специалисты и добровольцы очистили береговую линию реки Екатерингофки

Всего было собрано и вывезено 15 пакетов отходов, среди которых оказались автомобильные шины и другой крупногабаритный мусор.

Сотрудники компании "Экострой" вместе с волонтёрами провели экологическую акцию по уборке берегов и водоохранной зоны реки Екатерингофка. В мероприятии участвовали представители администрации Адмиралтейского района и актив молодёжного клуба "Рекорд", говорится в сообщении пресс-службы организации.

Участники мероприятия убрали природную зону и береговую линию от различного мусора, включая бытовой и крупный растительный.

Работники предприятия и волонтёры также очистили акваторию реки с использованием катеров. Всего было собрано и вывезено 15 пакетов отходов, среди которых оказались автомобильные шины и другой крупногабаритный мусор.

Ранее мы сообщили о том, что за неделю в Петербурге собрано около 29 тонн опасных отходов. За указанный период городскими службами принято от населения 28,9 тонны опасных отходов. В частности, передано на переработку и уничтожение 21,5 тонны автомобильных шин, 2,7 тонны использованных батарей и аккумуляторов, 1,8 тонны бытовой электроники, 1,3 тонны химикатов, тонна отработавших люминесцентных ламп и 130 килограммов светодиодных ламп, 368 килограммов медикаментов с истекшим сроком годности и десять килограммов разбитых градусников.

Фото: пресс-служба "Экостроя"