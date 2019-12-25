За неделю в Петербурге собрано около 29 тонн опасных отходов

Обращения граждан принимаются службой круглосуточно по телефону 417-59-36.

Пресс-служба Комитета по природопользованию сообщила, что с 14 по 20 апреля экологические экстренные службы Санкт-Петербурга зарегистрировали 486 обращений граждан, связанных с вопросами экологической безопасности.

Сотрудники организации "Экострой" провели 49 выезда на объекты загрязнения и ликвидировали 55 кг нефтепродуктов и 5 кг содержащих ртуть веществ. Специалисты предприятия "Пиларна" организовали восемь рейдов для обследования территорий, пострадавших от разлива нефтепродуктов. Они собрали три тонны загрязнённых нефтью водных масс и использовали активную пену для обработки водоёмов, включая реку Смоленку рядом с мостом Кораблестроителей, Итальянский пруд в Кронштадте и Сидоровский канал в Ломоносове.

За указанный период городскими службами принято от населения 28,9 тонны опасных отходов. В частности, передано на переработку и уничтожение 21,5 тонны автомобильных шин, 2,7 тонны использованных батарей и аккумуляторов, 1,8 тонны бытовой электроники, 1,3 тонны химикатов, тонна отработавших люминесцентных ламп и 130 килограммов светодиодных ламп, 368 килограммов медикаментов с истекшим сроком годности и десять килограммов разбитых градусников.

Обращения граждан принимаются службой круглосуточно по телефону 417-59-36.

Ранее мы сообщили о том, что комиссию по охране редких видов животных и растений создадут в Петербурге.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга