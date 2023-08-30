Комиссию по охране редких видов животных и растений создадут в Петербурге

Комиссию возглавит руководитель городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и экологической безопасности Кирилл Соловейчик.

Правительство Петербурга объявило о планах укрепить защиту редких и исчезающих представителей фауны и флоры путем учреждения специальной комиссии. Проект соответствующего постановления был обнародован 14 апреля.

Задача новой структуры заключается в управлении процессами внесения и исключения из Красной книги Петербурга видов дикой природы, представляющих особую ценность или находящихся под угрозой исчезновения.

Комиссию возглавит руководитель городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и экологической безопасности Кирилл Соловейчик. Среди членов комиссии значатся сотрудники Ботанического института имени В.Л. Комарова РАН, такие как биолог Дмитрий Гельтман, парламентарии регионального уровня Ольга Герасина и Александр Ходосок, натуралист Андрей Островский из общества естествоиспытателей и зоолог Никита Чернецов, руководящий институтом зоологии РАН.

Ранее мы сообщили о том, что власти Петербурга намерены узаконить ритуальную деятельность на кладбищах.

Фото: Piter.TV