Власти Петербурга намерены узаконить ритуальную деятельность на кладбищах

Инициативу поддержали Специализированная служба по вопросам похоронного дела и Комитет по промышленной политике.

Администрация Петербурга предложила внести поправки в правила землепользования и застройки, касающиеся категорий земельных участков городских кладбищ, чтобы официально узаконить уже осуществляемую там ритуальную деятельность. Согласно информации "Делового Петербурга", предложение поступило в ходе публичных слушаний по проекту изменений в правилах землепользования и застройки.

Инициативу поддержали Специализированная служба по вопросам похоронного дела и Комитет по промышленной политике. Перечень включает ряд известных кладбищ, таких как Северное, Левашовское, Серафимовское и прочие.

Главная проблема заключается в том, что некоторые участки расположены в зонах, где проведение ритуальных мероприятий прямо запрещено, например, в районах транспортной инфраструктуры либо делового назначения. Чтобы разрешить осуществление захоронений, потребуется установить дополнительный допустимый вид использования земли — "ритуальная деятельность".

Ранее мы сообщили о том, что бюджет Петербурга через 10 лет должен превысить более 2,9 трлн рублей.

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