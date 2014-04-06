Смольный: бюджет Петербурга через 10 лет должен превысить более 2,9 трлн рублей

В прошлом году бюджет Северной столицы составил 1,347 триллиона рублей, что в 2,6 раза превышает показатели 2017 года.

К 2035 году доход Петербурга должен превысить 2,9 триллиона рублей. Эти данные содержатся в проекте закона о стратегии развития города, размещённом на сайте Смольного.

Документ показывает, что в прошлом году бюджет Северной столицы составил 1,347 триллиона рублей, что в 2,6 раза превышает показатели 2017 года. В период с 2019 по 2024 годы социально-экономическая политика Петербурга сталкивалась с проблемами, вызванными пандемией COVID-19 и внешними санкциями, начиная с 2022 года.

Несмотря на трудности, принятые государством меры помогли сохранить здоровье горожан и стабилизировать экономику, вернувшись к допандемийным показателям. Стратегия пересмотрена, чтобы обеспечить стабильный экономический рост на 3,7% в год в период с 2025 по 2035 годы. Ожидается, что численность населения увеличится до 5796 тысяч человек, преимущественно за счет миграции.

Ранее мы сообщили о том, что на ремонт крыши Смольного института выделят 320 млн рублей.

Фото: Piter.TV