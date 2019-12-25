На ремонт крыши Смольного института выделят 320 млн рублей

Результаты аукциона будут объявлены 7 мая.

В Петербурге начались торги на проведение ремонтных и реставрационных работ крыши главного здания Смольного института. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Максимальная стоимость контракта оценивается в 320 миллионов рублей. Результаты аукциона будут объявлены 7 мая.

Компания-победитель обязана будет установить временную кровлю, заменить часть стропильных конструкций, смонтировать систему обогрева с помощью греющих кабелей и выполнить другие необходимые работы. Срок завершения проекта запланирован на конец 2026 года.

Последний раз крыша данного исторического объекта подвергалась ремонту в 2021 году, когда контракт оценивался в 2,6 миллиона рублей.

Здание Смольного института является частью комплекса памятников культурного наследия федерального значения под названием "Императорское Воспитательное общество благородных девиц (Смольный институт)".

С 1917 года в Смольном располагались Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов, а также Центральный комитет большевиков. С 1991 года здание занимает администрация и губернатор Санкт-Петербурга.

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Фото: Piter.TV