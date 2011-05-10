Объявлен конкурс на проектирование новой привокзальной площади для ВСМ на Лиговском проспекте

Начальная стоимость контракта составляет 56 миллионов рублей.

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга объявил конкурс на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий для формирования привокзальной площади у Лиговского проспекта. Информация об этом размещена на портале госзакупок 4 апреля.

Будущий проект включает разработку плана территории, на которой в дальнейшем появится новый вестибюль станции метро "Лиговский проспект – 2". Начальная стоимость контракта составляет 56 миллионов рублей.

В техническом задании указано, что подрядчику предстоит разработать решения по благоустройству, озеленению, организации дорожного движения. Также потребуется произвести инвентаризацию зданий и сооружений в зоне предполагаемого строительства, оценить необходимость их демонтажа или переноса, а также провести мероприятия по пересадке и компенсационному озеленению.

Работы охватят территорию площадью около 2,25 гектара. Помимо создания новой площади, проект предусматривает продление улицы Днепропетровской до улицы Черняховского, а также реконструкцию отдельных участков Лиговского проспекта.

Источник: Конкурсная документация

Источник: Конкурсная документация

Срок окончания подачи заявок – 24 апреля 2025 года. Имя подрядной организации, которая займётся реализацией проекта, планируют назвать до 29 апреля. Окончательный срок выполнения проектных работ установлен на 5 ноября 2026 года.

Переселение, новые вокзалы и стоимость билетов: как в Петербурге строят ВСМ.

Главное фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре