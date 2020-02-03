Проект реконструкции Конюшенного ведомства могут утвердить до конца марта

В скором времени ожидается завершение согласования проекта реконструкции знаменитого петербургского Конюшенного ведомства, ставшего ярким примером адаптации исторических зданий под современные нужды. Но этот объект не уникален — аналогичные проекты существуют и в других местах города, каждый из которых обладает значительным инвестиционным потенциалом. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Документация по проекту была передана в КГИОП ещё в начале текущего года, и, согласно инсайдерам, близка к окончательной доработке. Представители проектной организации "Студия 44" подтвердили намерение подать документы на получение специального разрешения для начала сложных реставрационных мероприятий. Общая площадь комплекса составляет порядка 12 тысяч квадратных метров, а объем необходимых вложений оценивается минимум в 6 миллиардов рублей.

Концепция превращения архитектурного наследия в пространство для современных нужд получила поддержку Совета по наследию в апреле 2025-го. Согласно ей, примерно две трети площади будут использованы для общественных функций, оставшаяся треть — для размещения объектов общественного питания.

В октябре прошлого года инвестор, ООО "Ведомство", одержал юридическую победу в кассационном суде, благодаря чему сроки окончания реставрации были перенесены с 2029 на 2031 год.

Ранее мы сообщили о том, что КГИОП отказался от сноса построек Кокоревых под ВСМ.

