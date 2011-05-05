КГИОП отказался от сноса построек Кокоревых под ВСМ

В Петербурге сохранят исторические здания ради ВСМ

Петербургские власти приняли решение не сносить исторические постройки, попавшие в зону строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщил председатель городского комитета по охране памятников Алексей Михайлов.

Чиновник отметил, что в ведомстве изменили подход к согласованию проектных решений, стремясь свести к минимуму урон для исторической среды. Прежнюю тактику масштабного сноса в КГИОП назвали неприемлемой, сделав выбор в пользу более бережного освоения территории.

В результате переговоров удалось найти компромиссные варианты. Корпуса и складские помещения Кокоревых, обладающие исторической ценностью, решено сохранить и впоследствии органично вписать в облик будущего вокзального комплекса ВСМ. Кроме того, ради сохранения культурного наследия будет перенесено здание Фарфоровского поста, которое также оказалось на пути следования магистрали.

Ранее мы сообщили о том, что КГИОП согласовал снос неохраняемых зданий для строительства ВСМ в центре Петербурга.

