Конюшенное ведомство в Петербурге может превратиться в новый культурный кластер

Совет по сохранению культурного наследия рассмотрит эскизный проект реставрации Конюшенного ведомства, разработанный архитектурным бюро "Студия 44" Никиты Явейна. Согласно концепции, которая стала доступна "Фонтанке", историческое здание планируют преобразовать в многофункциональное общественное пространство.
После реставрации в Конюшенном ведомстве разместятся рестораны, фудкорт, выставочные площадки, литературный клуб и зоны для семейного отдыха. Проект направлен на сохранение архитектурного наследия при адаптации памятника к современному использованию.
Напомним, что в декабре 2024 года с фасадов здания сняли баннеры, скрывавшие его от горожан долгие годы. Это позволило специалистам провести необходимые обмеры и оценить масштаб предстоящих реставрационных работ.
Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге выдан ордер на снос здания ВНИИБа.
Фото: ВКонтакте / Комитет защиты Петербурга
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