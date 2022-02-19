В Петербурге выдан ордер на снос здания ВНИИБа

Градозащитники планируют обратиться в прокуратуру.

Градозащитники сообщают о выдаче ордера на снос здания Всесоюзного научно-исследовательского института бумаги (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте. По данным активистов, судебным решением сооружение признано обладающим признаками объекта культурного наследия, что делает его снос незаконным согласно федеральному закону №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия". Об этом пишет "Деловой Петербург".

Ранее разрешение на строительство жилого комплекса на месте сталинского здания НИИ бумаги было продлено до конца 2027 года. Проект предполагал полный демонтаж исторической постройки. Градозащитники настаивают, что выданный ордер нарушает действующее законодательство об охране памятников. Общественники готовят обращение в прокуратуру и Минкультуры для предотвращения сноса.

Ранее Piter.TV сообщал, что у бизнесмена в Петербурге украли около 5,5 млн во время кибератаки.

Фото: ВКонтакте / vk.com/vniib