Петербуржцы вышли на митинг против сноса здания ВНИИБ

Акция проходит каждую субботу.

В субботу, 19 февраля жильцы Светлановского проспекта в Петербурге вышли на митинг против снова здания бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ). Об этом сообщается в телеграм-канале "Аварийный Петербург".

Напомним, что на прошлой неделе сообщалось, что начались работы по сносу здания. Отмечалось, что на 2-м Муринском проспекте работала техника для переноса со здания электропровода. Некоторые жильцы считают незаконным снос здания.

В сообщении говорится, что акция проходит каждую субботу.

Ранее мы писали, что разработанный петербургскими программистами язык Kotlin успешно экспортируется.

Фото: Аварийный Петербург / Telegram-канал