Разработанный петербургскими программистами язык Kotlin успешно экспортируется

Изучать новый язык программирования стали уже в 200 университетах мира.

Язык программирования Kotlin, который был разработан в петербургском центре международной IT-компанией, стали использовать более 5 млн разработчиков. Это результаты за 2021 год.

В 2021 году изучать новый язык программирования стали в 200 университетах мира. Как сообщила президент некоммерческого партнерства разработчиков "РУССОФТ" Валентина Макарова, это важное достижение российских IT-специалистов.

Язык программирования был создан командой из десяти человек. Руководил командой петербургский программист Андрей Бреслав. Разработчики хотели хотели создать более лаконичный и безопасный язык по сравнению с Java.

По данным компании РУССОФТ, Kotlin с 2019 по 2021 годы вышел в топ ведущих языков программирования.

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