У бизнесмена в Петербурге украли около 5,5 млн во время кибератаки

Полиция возбудила уголовное дело.

Гендиректор фирмы из Кировского района перевёл мошенникам 5,5 млн рублей, после того как злоумышленники взломали электронную почту китайского поставщика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в январе 2025 года, когда бизнесмен получил письмо с якобы новыми реквизитами для оплаты поставки и перевел 5,5 млн рублей. Товар так и не поступил, а в середине апреля выяснилось, что почта партнера была взломана, а счета - поддельными.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следователи устанавливают обстоятельства преступления и круг причастных лиц.

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Фото: Piter.TV