В Петербурге представили фильм «Тембот» Тины Мастафовой – ученицы Александра Сокурова

На премьере фильма побывала автор Piter.TV Александра Шалягина.

10-го февраля в петербургском кинотеатре "Аврора" прошла премьера фильма "Тембот". Ленту представила режиссёр Тина Мастафова - выпускница мастерской Александра Сокурова в Нальчике.

18:50. Зрители в предвкушении просмотра картины. Каждое место занято; весь зал ровно в назначенное время прекращает разговор с соседом или блокирует телефон. Перед экраном - небольшая сцена, на которую до показа выходят сама Тина Мастафова, Александр Сокуров, представители актерского состава и съемочной группы. Речь наставника Тины Мастафовой знакомит гостей со структурой фильма: первая часть - художественная, вторая - документальная.

Сцена, показанная в начале, определяет одну из основных проблематик кинокартины: трудные взаимоотношения подростков со своими родителями. Тембот, главный герой, регулярно слышит, что он - копия отца, и тем самым выводит мать из себя. В то же время, сильный дух и кавказский менталитет не дают ему просто сбежать: Тембот ищет, как можно заработать и, вследствие, обеспечить семью. Через все действия красной болезненной нитью проходят попытки дозвониться до отца. Эти попытки - тщетны.

Тепло персонаж получает от товарищей. И после предательства близкого друга поддержали, и на заработки проводили…

Часто Тембот молчит: ему чужды длинные душераздирающие реплики и экспрессивность. Лишь некоторые сцены показывают его эмоциональность, но ее проявление - невербально. Так сложно не вписываться в рамки… Еще и эта самоцензура…

Вообще, главный герой одинок. С родителями общий язык не найден, а обстоятельства складываются так, что в самые сложные моменты друзья не рядом.

Документальная часть представляет собой монологи молодежи из Кабардино-Балкарии (в т. ч. - актеров "Тембота") о социальных вопросах и о том, "как принято" жить. Речь шла и об ожиданиях со стороны ближнего старшего окружения.

Тина Мастафова и ее коллеги в актерский состав включили кабардинскую молодежь. Скорее всего, этот выбор был сделан неслучайно: персонажи не переигрывают, а, наоборот, выглядят естественно из-за понимания менталитета Северного Кавказа.

Когда проходил разговор с режиссером "Тембота", прозвучал вопрос о том, почему же в фильме почти все персонажи - парни? По какой причине показана только мужская дружба? Тина Мастафова ответила, что "общалась в основном с представителями мужского пола и, соответственно, видела крепкую настоящую дружбу в таком виде". Вот она - кавказская братская дружба.

"Давно хотела спросить… "…" Что имел ввиду автор?" - поинтересовалась одна из зрительниц после кинопоказа. Тяжелый вздох. Зал слышит ответ режиссера: "…Вы, молодые люди, можете найти поддержку в себе…".

Сами премьеры фильмов, включающие в себя и живой разговор с авторами и участниками, помогают воспринимать картину более целостно. Так, художественную часть "Тембота" можно только почувствовать, и чувства, несмотря на тяжелый по содержанию сценарий, - светлые. Документальная вставка в конце и разговор с Тиной Мастафовой и Маратом Таумурзаевым однозначно дополняют авторский замысел.

Александра Шалягина