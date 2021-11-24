Сокуров обратился к Беглову из-за разгона градозащитного сообщества Петербурга

Режиссер не согласен с принятыми решениями.

Движение "Живой город" опубликовало обращение к губернатору Александру Беглову за подписью кинорежиссера Александра Сокурова. В письме от 7 июля говорится о том, что он выражает протест в отношении "разгона градозащитного движения Петербурга".

Сокуров обращает внимание на то, что была разгромлена градозащитная "Группа Сокурова", которая существовала с 2010 года, пресечена деятельность градозащитников: Александра Кононова, Анны Капитонову, Алексея Ковалева, Бориса Вишневского, Максима Резника, Юлии Минутиной-Лобановой, Александра Марголиса. Он обратил внимание на смену руководства ВООПИиК, которую считает целенаправленной и хорошо подготовленной "операцией по удалению из рядов Санкт-Петербургского отделения наиболее авторитетных, самоотверженных градозащитников".

Выражаю свой протест против совершенного. Уверен, что разгон градозащитного движения Петербурга, известного в России и за ее пределами, вызовет негативную реакцию в гражданском обществе, в профессиональной градозащитной среде всей России.

Ранее Piter.tv рассказывал о ситуации, которая произошла в ВООПИиК.

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Фото: YouTube / ещёнепознер