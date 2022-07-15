Новое руководство ВООПИиК хочет познакомиться с Александром Сокуровым

Режиссера хотят познакомить с работой организации.

Новый председатель петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Антон Иванов хочет познакомиться режиссера Александра Сокурова с работой организации. На этой неделе стало известно о том, что режиссер обратился к Беглову из-за разгона градозащитного сообщества Петербурга.

Комментарий Иванова приводит "Петербургский дневник".

С большим уважением отношусь к мнению Александра Николаевича, но в данном случае не соглашусь с его позицией. В нашем городе действовало и действует очень много разных организаций, инициативных групп, занимающихся вопросами охраны культурного наследия. ВООПИиК – независимая, самоуправляемая организация. Решения об исключении из нее отдельных членов за причинение ущерба репутации – внутреннее дело нашей организации. В данном случае это решение было поддержано абсолютным большинством членов Общества. Антон Иванов.

Напомним, руководство петербургского отделения ВООПИиК сменили 30 июня. В Обществе произошел раскол из-за конфликта Антона Иванова с Александром Кононовым. Piter.tv рассказывал об этой ситуации. Главные градозащитники Петербурга были исключены из Общества.

Фото: сайт ВООПИиК