На улицах Северной столицы снимают новый сериал о полицейских

В сериале примут участие актеры Анна Михалкова, Александр Робак, Максим Лагашкин, Анна Котова и другие.

Во вторник, 26 февраля, стало известно о том, что в Петербурге начались съемки сериала про полицейских под названием "Шторм". Об этом сообщает издание "АиФ-Петербург".

Режиссером сериала "Шторм" выступил Борис Хлебников. В актерском составе заявлены Анна Михалкова, Александр Робак, Максим Лагашкин, Анна Котова и другие.

По сюжету главному герою, который является стражем правопорядка, выпадают муки выбора: смириться с преступлениями своего напарника, или же изобличить его.

Сериал планируют выпустить в конце этого года.

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