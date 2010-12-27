На улицах Северной столицы снимают новый сериал о полицейских

Во вторник, 26 февраля, стало известно о том, что в Петербурге начались съемки сериала про полицейских под названием "Шторм". Об этом сообщает издание "АиФ-Петербург".
Режиссером сериала "Шторм" выступил Борис Хлебников. В актерском составе заявлены Анна Михалкова, Александр Робак, Максим Лагашкин, Анна Котова и другие.
По сюжету главному герою, который является стражем правопорядка, выпадают муки выбора: смириться с преступлениями своего напарника, или же изобличить его.
Сериал планируют выпустить в конце этого года.
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Фото:pixabay
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