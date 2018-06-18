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Скончался актер Андрейс Жагарс
Сегодня, 18:33
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Rybka123

Скончался актер Андрейс Жагарс

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Звезде "Следопыта" было 60 лет.

В Латвии на 61-м году жизни скончался экс-директор Латвийской Национальной оперы Андрейс Жагарс. Об этом в социальных сетях сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. Причиной смерти послужило тяжелое заболевание

Андрейс Жагарс родился в 1958 году в Черногорске. После окончания театрального факультета Латвийской государственной консерватории им. Витола, Ринкевичс начал играть в театре и кино. Среди его значимых работ сериалы "Жизнь Клима Самгина", "Долгая дорога в дюнах" и фильм "Следопыт". В 1996 Ринкевичс возглавил Латвийскую Национальную оперу, которой руководил до 2013 года. С 2017 года Жагарс был депутатом Рижской думы.

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Фото: социальные сети  

Теги: андрейс жагарс, латвия, черногорск
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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