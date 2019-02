Скончался вокалист группы Talk Talk Марк Холлис

Музыканту было 64 года.

На 65-м году жизни скончался британский фронтмен синти-поп-группы Talk Talk Марк Холлис. Об этом сообщают зарубежные музыкальные СМИ. Причины смерти артиста не уточняются.

В своем Facebook смерть музыканта подтвердил его бывший коллега – басист Пол Уэбб. По его словам Холлис был музыкальным гением, чьи идеи оказали на него глубокое влияние его потрясающие музыкальные.



Группа Talk Talk была основана в 1981 году. За десять лет своей деятельности коллектив получил признание у критиков и выпустил такие хит как "Talk Talk", "It"s My Life", "Such A Shame" и "Laughing Stock".​ После распада группы Холлис выпустил свой сольный альбом "Mark Hollis", а также принял участие в создании саундтрека к сериалу "Босс".

Видео: Ютуб