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Стас Барецкий планирует снять в Петербурге фильм "Брат 3"
Сегодня, 21:15
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IRINA_CHALKINA

Стас Барецкий планирует снять в Петербурге фильм "Брат 3"

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В одной из главных ролей будет Вячеслав Дацик.

Российский музыкант Стас Барецкий планирует снять фильм "Брат 3". Об этом сообщает НСН.

Так Барецкий сообщил СМИ, что у него уже есть сценарий. В данный момент ведутся работы по раскадровке.

Известно, что события киноленты будут разворачиваться в Москве и Петербурге.

В одной из главных ролей будет Вячеслав Дацик. Кроме того, в фильме будут сниматься настоящие уголовники.

Напомним, что фильмы "Брат" и "Брат 2" снял известный режиссер Алексей Балабанов в конце 90-х и в начале 2000-х годов. Эти киноленты имеют до сих пор необычаенную популярность в России.

Ранее мы сообщали о том, что Петербуржцы возложили цветы на могилу Алексея Балабанова

Фото: кадр из фильма "Брат 2"

Теги: культура, новости спб, стас барецкий
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Кино,

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