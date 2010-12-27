Стас Барецкий планирует снять в Петербурге фильм "Брат 3"

В одной из главных ролей будет Вячеслав Дацик.

Российский музыкант Стас Барецкий планирует снять фильм "Брат 3". Об этом сообщает НСН.

Так Барецкий сообщил СМИ, что у него уже есть сценарий. В данный момент ведутся работы по раскадровке.

Известно, что события киноленты будут разворачиваться в Москве и Петербурге.

В одной из главных ролей будет Вячеслав Дацик. Кроме того, в фильме будут сниматься настоящие уголовники.

Напомним, что фильмы "Брат" и "Брат 2" снял известный режиссер Алексей Балабанов в конце 90-х и в начале 2000-х годов. Эти киноленты имеют до сих пор необычаенную популярность в России.

Ранее мы сообщали о том, что Петербуржцы возложили цветы на могилу Алексея Балабанова

Фото: кадр из фильма "Брат 2"