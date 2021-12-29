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Видео: шоумен Стас Барецкий попал в ДТП в Ломоносове

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Мужчина едет в больницу. В другой машине, по его словам, тоже есть пострадавшие.

Шоумен Стас Барецкий попал в ДТП в Ломоносове. Piter.TV получил кадры с момента аварии, а также с места происшествия.

Подробности мы узнали у самого Барецкого. Инцидент произошел на перекрестке Ораниенбаумского проспекта и улицы Федюнинского. Шоумен назвал его "смертельным перекрестком". 

По словам мужчины, белое авто врезалось в него на скорости.

У Тойты был газовый баллон в салоне, который мог взорваться. Я даже не понял сначала, подумал, что это покушение на меня. Я и сейчас так думаю. Потому что человек ездит с баллоном?

Стас Барецкий.

В иномарке, по словам нашего собеседника, находился водитель и два пассажира: мужчина и женщина. По предварительным данным, есть пострадавшие. Сам Барецкий также обратился за помощью медиков. "Может быть, придется полежать в больнице", — сказал он Piter TV. Он пожаловался на головную боль и боль в ноге. 

Отметим, что российский музыкант и шоумен периодически становится участником дорожно-транспортных происшествий. Так, например, он попал в аварию год назад на Воскресенской набережной. 

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, стас барецкий
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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