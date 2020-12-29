Шоумен Стас Барецкий попал в ДТП на Воскресенской набережной

Барецкий заявил, что разбил себе коленки.

Вечером в пятницу, 15 января, на Воскресенской набережной, ближе к перекрестку с Потемкинской улицей, столкнулись два автомобиля. За рулем одного из них находился шоумен Стас Барецкий. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с места происшествия.

На видео заметно черный автомобиль Барецкого с покореженной передней частью, сам шоумен целым и невредимым вышел из отечественной машины и раздраженно пожаловался, что разбил себе колени.

Попал в аварию вон, врезался в "Рэндж Ровер". Сейчас ждём гаишников. Разбил опять все коленки! Стас Барецкий

В комментариях в соцсети, однако, разгорелся спор между пользователями: внимательные петербуржцы не увидели на фотографиях с места какие-либо повреждения на иномарке. Некоторые из комментаторов заключили, что ДТП было постановкой. Официальной информации об аварии пока не появлялось.

Ранее мы писали, что участники аварии на КАДе 10 часов ждали приезда ГИБДД.

Фото, видео: Piter.TV; Иван Петров / ДТП и ЧП Петербург, ВКонтакте