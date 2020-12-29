Участники аварии на КАДе 10 часов ждали приезда ГИБДД

Чем вызвана такая серьезная задержка сотрудников ГАИ, неизвестно.

В пятницу, 15 января, на 27-м километре внутреннего кольца КАД, между развязками с проспектом Энгельса и проспектом Культуры произошло ДТП. Дожидаться инспекторов ГИБДД пришлось около десяти часов. Об этом сообщил "Мегаполис".

Авария с микроавтобусом "Фиат", грузовиком "КамАЗ" и легковушкой "Фольксваген" произошла утром: ГИБДД вызвали около 7.30. Однако сотрудники ГАИ прибыли на место происшествия только спустя 10 часов, к 17:30. Все это время водителям и пассажирам машин пришлось пробыть на 15-градусном морозе. Почему полицейские приехали так поздно, неизвестно. Вероятно это связано с большим числом аварий сегодня.

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Фото: "Мегаполис"