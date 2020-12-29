Видео: BMW столкнулся со скорой и отлетел в дом на Каменноостровском

По предварительным данным, никто не пострадал.

Утром в пятницу, 15 января, на Каменноостровском проспекте, у пересечения с Большой Пушкарской улицей произошло ДТП.

В редакцию Piter.TV поступила видеозапись с камер наблюдения. На кадрах видно, как легковой автомобиль сталкивается с каретой скорой помощи, а после врезается в дом. Из-за столкновения встало движение троллейбусов №31 и №34. Кроме того, из-за аварии встали автовладельцы на Каменноостровском проспекте от Троицкого моста.

Ранее мы писали, что ситуацию на дорогах в Петербурге оценили в 9 баллов.

Видео: Piter.TV