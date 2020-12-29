Ситуацию на дорогах в Петербурге оценили в 9 баллов

В пятницу вечером, 15 января, автомобилистам Петербурга пришлось несладко: сервис "Яндекс.Карты" оценивает ситуацию на дорогах в 9 баллов.
В большинстве районов заторы возникли из-за множества аварий. Так, к 17:50 заторы на улицах достигли пика.
Движение затруднено на Невском, Вознесенском, Владимирском, Лиговском, Московском, Волковском, Большом, Медиков, Каменноостровскому и Добролюбова проспектам; медленно движутся водители по Обводному каналу, а также по Бухарестской, Салова, Белы Куна, Софийской улицам.
Заторы станут меньше к девяти часам вечера.
Ранее мы писали, что на перекрестке Большой Монетной и Каменноостровского иномарка влетела в кофейню.
Фото: скриншот "Яндекс.Карты"
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