Стас Барецкий попросил генконсула Швеции признать его отцом Греты Тунберг

Шоумен утверждает, что мать экоактивистки уехала от него в 2002 году, будучи беременной.

Российский шоумен Стас Барецкий обратился к генеральному консулу Швеции Яну Лундину с просьбой признать его отцом экологической активистки Греты Тунберг. Об этом сам Барецкий рассказал в беседе с агентством "ФАН".

Отмечается, что россиянин уже направил письмо в адрес генконсула Швеции, в котором он доказывает свою родственную связь с девушкой.

Есть определенные доказательства, основанные на совместном проживании меня и родной матери Греты, Светланы Кулаковой, в 2001 году до 2002 года в городе Санкт-Петербурге. из обращения Барецкого

По его словам, мать экоактивистки в конце 2002 года, будучи беременной, уехала от него. Шоумен утверждает, что Кулакова была не в силах в одиночку содержать дочь, поэтому отдала ее в другую семью. В письме Барецкого также приводятся свидетельства о раскаянии матери Тунберг.

Шоумен признался, что не сможет самостоятельно заставить девушку приехать к нему в Россию. Поэтому он принял решение попросить оказать содействие в этом вопросе генконсула Швеции.

Ранее несколько тысяч активистов во главе с Гретой Тунберг вышли на акцию протеста в Глазго.

Фото: Instagram/stas_bareckiy