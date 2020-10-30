Несколько тысяч активистов во главе с Гретой Тунберг вышли на акцию протеста в Глазго

В руках у митингующих транспаранты с лозунгами "У нас нет запасной планеты", "Защитим будущее" и так далее.

В пятницу, 5 ноября, в Глазго к акции протеста во главе с Гретой Тунберг присоединились несколько тысяч климатических активистов. В Глзаго проходит 26-я Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Британские телеканалы ведут прямую трансляцию.

По информации организаторов мероприятия, в демонстрации могут принять участие около 10 тыс. человек.

Ранее Грета Тунберг обратилась к своим сторонникам с просьбой присоединиться к акции. Митингующие с собой взяли транспаранты с лозунгами "У нас нет запасной планеты", "Защитим будущее" и так далее.

Ранее м писали, что во Франции пригородная электричка сбила группу мигрантов.

Видео: YouTube / The Independent