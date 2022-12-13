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Грету Тунберг задержали во время протестов на западе Германии

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Ее задержали около угольной шахты.

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг задержали во время протестов на западе Германии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Инцидент произошел рядом с заброшенным поселением Лютцерат, где прошли акции протеста. Тунберг задержали во время протестов около угольно шахты.

Отметим, что с 11 января рядом с Лютцератом проходят протесты активистов против разработки новой шахты и сноса построек.

Ранее мы сообщали, что в Германии пять человек пострадали при разгоне лагеря активистов.

Видео: YouTube / The Independent

Теги: германия, грета тунберг, задержание, протесты
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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DAROBIOT Piowmege
Сегодня 11:58

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