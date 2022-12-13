Один сотрудник был легко ранен брошенным в него камнем.

В Германии пять человек пострадали при разгоне лагеря активистов. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на полицию города Ахен, рядом с которым прошла акция протеста.

В среду, 11 января, немецкая полиция пыталась расчистить лагерь активистов в деревне Лютцерат. Те оказали сопротивление, забрасывая правоохранителей кампни, пиротехнику и коктейли Молотова. Один сотрудник был легко ранен брошенным в него камнем. Еще двое получили легкие ранения. Отмечается, что полиция задержала двоих протестующих, возбуждено дело.

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Видео: РИА Новости