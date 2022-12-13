Сторонники экс-президента Бразилии Болсонару ворвались в здание парламента

Сообщается, что вторжение протестующих было кратковременным.

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в здание парламента в столице. Об этом сообщает портал G1.

После столкновения с военной полицией на эспланаде министерств в городе Бразилиа протестующие вторглись в здание конгресса. Они были вооружены палками и камнями. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Сообщается, что вторжение протестующих в здание парламента было кратковременным. Они также вторглись в здание Верховного суда и резиденцию президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы.

Ранее мы сообщали, что в Париже началась манифестация "желтых жилетов", протестующих против инфляции.

Видео: Telegram / SHOT