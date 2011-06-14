Во Франции пригородная электричка сбила группу мигрантов

Один человек погиб.

Во Франции в городе Кале пригородная электричка TER сбила группу мигрантов. В результате погиб один человек. Об этом в Twitter сообщил вице-президент Совета региона О-де-Франс Франк Дерен.

Он отметил, что инцидент произошел примерно в 18:30 по местному времени на железной дороге, проходящей через квартал Бо Маре. Вице-президент Совета региона подчеркнул, что один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы. Жизни двух других ничего не угрожает, они пострадали несильно. По его словам, все мигранты являются выходами из Эритреи.

О-де-Франс Франк Дерен также отметил, что мигранты шли под проливным дождем по железной дороге и не заметили поезд из-за отсутствия освещения. В электричке находилось 17 пассажиров.

В результате инцидента движение поездов между Дюнкерком и Кале было прервано. Восстановить движение должны были в пятницу утром.

Ранее мы писали, что в Самарской области в результате ДТП погиб один человек.

Видео: YouTube / RMC