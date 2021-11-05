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В Самарской области в результате ДТП погиб один человек

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Управлял машиной подросток 2006 года рождения.

В Самарской области в кювет с трассы съехал автомобиль ВАЗ-2107. Машиной управлял подросток 2006 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Отмечается, на в результате аварии скончался пассажир 2005 года рождения до приезда скорой помощи.

По факту аварии уже начата проверка, в ходе которой удет дана оценка действиям ответственных лиц.

Ранее мы писали, что четверо неизвестных напали на мужчину с ребенком в Новой Москве. 

Видео: ВКонтакте / ДТП 163 Самара

Теги: смертельная авария
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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