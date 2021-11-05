Четверо неизвестных напали на мужчину с ребенком в Новой Москве

В районе Новые Ватутинки в Новой Москве четверо неизвестных напали на мужчину с ребенком. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером.
Четыре человека, по предварительным данным, выходцы с Кавказа, напали на мужчину с маленьким ребенком. С начала они стали предъявлять претензии ему, а затем избили, - сообщил источник.
В настоящий момент устанавливается причина произошедшего.
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Видео: Telegram / SHOT
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