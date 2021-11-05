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Четверо неизвестных напали на мужчину с ребенком в Новой Москве

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Причина случившегося устанавливается.

В районе Новые Ватутинки в Новой Москве четверо неизвестных напали на мужчину с ребенком. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером.

Четыре человека, по предварительным данным, выходцы с Кавказа, напали на мужчину с маленьким ребенком. С начала они стали предъявлять претензии ему, а затем избили, - сообщил источник.

В настоящий момент устанавливается причина произошедшего.

Ранее мы писали, что в Приморском районе Петербурга задержали таксиста-закладчика. 

Видео: Telegram / SHOT

Теги: нападение на мужчину с ребенком
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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