Четверо неизвестных напали на мужчину с ребенком в Новой Москве

Причина случившегося устанавливается.

В районе Новые Ватутинки в Новой Москве четверо неизвестных напали на мужчину с ребенком. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером.

Четыре человека, по предварительным данным, выходцы с Кавказа, напали на мужчину с маленьким ребенком. С начала они стали предъявлять претензии ему, а затем избили, - сообщил источник.

В настоящий момент устанавливается причина произошедшего.

Ранее мы писали, что в Приморском районе Петербурга задержали таксиста-закладчика.

Видео: Telegram / SHOT