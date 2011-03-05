СК предъявил обвинения четырем участникам нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве

Задержаны были мужчины в возрасте от 17 до 19 лет.

Следственный комитет предъявил обвинение четырем напавшим в Новой Москве на мужчину с ребенком. Их обвиняют в покушении на убийство. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.

Отмечается, что возраст задержанных составляет от 17 до 19 лет. По словам Ивановой, следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что инцидент произошел 4 ноября на Нововатутинском проспекте в Новой Москве.

В рамках уголовного дела назначены судебные экспертизы. Следователи истребовали сведения, характеризующие личности обвиняемых, в том числе организована проверка на причастность фигурантов дела к совершению иных преступлений. Юлия Иванова, представитель ГСУ СК по Москве

Ранее мы писали, что один из четырех напавших на отца с ребенком в Новой Москве оказался мигрантом.

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