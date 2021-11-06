Один из напавших на отца с ребенком в Новой Москве оказался мигрантом

Остальные трое являются гражданами России.

Один из четырех напавших на отца с ребенком в Новой Москве оказался мигрантом. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам столицы полковник Алексей Ломанчук. Его слова приводит ТАСС.

Инцидент произошел вечером 4 октября в районе Новые Ватутинки. Группа людей напала на двух мужчин, у одного из которых был ребенок на руках. По словам Ломанчука, трое из них являются гражданами России. Еще один мужчина является уроженцем ближнего зарубежья.

В ходе инцидента один из нападавших ударил ребенка по щеке. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквафицировать дело о нападении со статьи о хулиганстве на более тяжкую - "Покушение на убийство".

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Видео: ГУ МВД России по г. Москве