Установлена личность водителя электросамоката, сбившего пожилую женщину в Москве

Установлена личность водителя электросамоката, сбившего пожилую женщину в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы в своем Telegram-канале.
Им оказался 13-летний подросток. Ранее в пятницу, 5 ноября, в центре столицы он сбил на электросамокате 77-летнюю женщину, после чего скрылся с места происшестия.
Пострадавшая получила перелом плеча и черепно-мозговую травму. Женщина находится в больнице, где ей оказывается медицинская помощь.
Ранее в сети появилось видео издевательства над мужчиной в центре социальной помощи в Красноярске.
Видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
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