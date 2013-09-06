Установлена личность водителя электросамоката, сбившего пожилую женщину в Москве

Женщина находится в больнице, где ей оказывается медицинская помощь.

Установлена личность водителя электросамоката, сбившего пожилую женщину в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы в своем Telegram-канале.

Им оказался 13-летний подросток. Ранее в пятницу, 5 ноября, в центре столицы он сбил на электросамокате 77-летнюю женщину, после чего скрылся с места происшестия.

Пострадавшая получила перелом плеча и черепно-мозговую травму. Женщина находится в больнице, где ей оказывается медицинская помощь.

Ранее в сети появилось видео издевательства над мужчиной в центре социальной помощи в Красноярске.

Видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ