В сети появилось видео издевательства над мужчиной в центре социальной помощи в Красноярске

В центре объяснили, что пытались таким способом успокоить его.

В Красноярске сотрудник центра социальной помощи издевался над россиянином. Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале издания NGS24.

На опубликованных кадрах сотрудник называет свиньей связанного мужчину, который лежит на полу. Он также пинает его ногами и угрожает утопить в Енисее.

Инцидент произошел 5 ноября. В центре социальной помощи объяснили, что сотрудники пытались усмирить мужчину, который был якобы сильно пьян. Им также пришлось применить перцовый балончик. После случившегося полиция начала проверку.

Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге на территории промзоны произошел взрыв.

Видео: Telegram / NGS24.RU — Новости Красноярска