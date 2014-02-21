В Екатеринбурге на территории промзоны произошел взрыв

В Екатеринбурге на территории промышленной зоны произошел взрыв. Об этом сообщает портал E1.RU.
Инцидент произошел 6 ноября. В цехе по обработке резины произошел хлопок газового баллона, в результате чего началось возгорание резиновых покрышек. На момент прибытия пожарных площадь возгорания составляла около 250 квадратных метров.
На предприятии в момент взрыва находились три человека, однако никто из них не пострадал. Сообщается, что предварительной причиной взрыва стала разгерметизация установки по переработке шин.
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Видео: VK / Инцидент Екатеринбург
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