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В Свердловской области обстреляли машину врача реанимации

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Машину расстреляли из ружья.

В Свердловской области обстреляли машину врача ковидной реанимации. Об этом сообщает портал E1.RU.

Инцидент произошел в городе Асбест во вторник, 2 ноября, около десяти часов вечера. Машину врача-реаниматолога расстреляли из ружья. Также под обстрел попала сама больница. Врач не пострадал. По предварительным данным, инцидент мог быть вызван желанием отомстить за умершего от коронавируса родственника.

Глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых подтвердил факт стрельбы. По итогам проверки сотрудниками территориального ОВД будет принято процессуальное решение.

Ранее в Крыму задержали врачей, выдававших поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19.

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Теги: асбест, врач, машина, обстрел, свердловская область
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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